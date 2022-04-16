更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

網傳高雄警匪駁火22槍1死 警澄清籲勿轉傳

2022/4/16 20:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）各社群通訊軟體流傳警匪駁火影片，指稱高雄大順路鼎山街口有警匪槍戰，且造成歹徒1死，疑為諷刺治安敗壞。高市警局今天澄清，此事為保警107年攔查歹徒，籲民眾勿轉傳。

高雄市政府警察局晚間發布新聞稿指出，社群媒體及通訊軟體近來流傳一段影片，還搭配文字訊息指稱「4月11日高雄大順路鼎山街口，警匪駁火22槍，歹徒1死」、「台灣媒體死光了，沒有一家報導，高雄治安好棒棒」等不實訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方調查，影片是發生在107年3月27日凌晨，市警局保安警察大隊特勤中隊當時在三民區大順路、鼎山街口家樂福前，攔查1輛轎車，引發警匪槍戰，警方開22槍當街擊斃嫌犯，並在車內查獲槍械毒品案件。

市警局呼籲，民眾切勿轉傳散布影片，以免讓人誤認為近期事件，造成恐慌。另當年執勤的2名員警冒生命危險為社會消弭禍患，具有特殊功績，已獲破格擢升。（編輯：郭諭儒）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載