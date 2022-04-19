國防大學少校採購官涉貪認罪繳錢 二審判3年6月

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（中央社記者劉世怡台北19日電）國防大學曾姓少校採購官被控向廠商索賄案，一審判刑8年半。二審今天考量他改口，已坦承犯行，數次貪污不正利益為新台幣5萬元以下，又繳回犯罪所得，改輕判3年6月，可上訴。

判決指出，曾男自民國103年7月16日起至106年11月1日止，為國防大學總務處的少校採購官，就校區新台幣10萬元以下小額採購案件，具有逕洽廠商議價的權限，卻私下提供採購案消息，浮報採購金額詐取財物，以及向廠商暗示索賄得逞。

一審桃園地方法院依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪、公務員利用職務機會詐取財物等罪，判曾男8年6月徒刑，褫奪公權3年。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理；審理期間，曾男就被控14項採購案，改口坦承犯行，並繳回犯罪所得11萬1502元，請求從輕量刑，辯護人則請求宣告緩刑。

二審指出，考量曾男在審理時深知悔悟，坦承全部犯行，本案一審時，他與同案被告廠商已繳回犯罪所得86萬多元，曾男於二審再繳回11萬多元，本案已無再追徵價額的必要，且曾男數次於採購案中，貪污不正利益為5萬元以下，依法可減刑，改判3年6月，褫奪公權1年，因不符合宣告緩刑要件，不給緩刑。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110419