澎湖馬公港發現浮屍 疑晨運民眾確切身分待查

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澎湖馬公港區20日清晨發現一具男性浮屍，警方研判落水時間不久，有關溺者身分、死亡原因及後續處置，交由澎湖縣政府警察局馬公分局及岸巡人員處理。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年4月20日

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖馬公港區今天清晨發現一具男性浮屍，警方研判落水時間不久，初步排除是日前獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨輪失蹤船員，疑似是晨運民眾，真正身分仍待查證。

澎湖縣政府消防局今天清晨近4時接獲警察局轉報在馬公港台華輪泊靠碼頭離岸約數十公尺處海域，疑似一具屍體於海上漂流，消防局派遣第一大隊及馬公分隊4車1艇8人前往救援，並通知馬公港務消防分隊、第13巡防區等單位配合搜救任務。

消防勤務人員在海面上無法目視屍體所在位置，進行下水搜救，清晨6時在馬公測天島岸際發現，由海軍引導救援人車進入，以長背板將屍體搬運上岸。

警消表示，有關溺者身分、死亡原因及後續處置，交由警察局馬公分局及岸巡人員處理。

獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨輪7日在澎湖海域失蹤，船上共有6名韓籍船員，目前已尋獲有3具遺體，其餘下落不明。（編輯：謝雅竹）1110420