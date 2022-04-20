RCA第2波工傷求償案 二審4/21宣判

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（中央社記者劉世怡台北20日電）台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，一審判RCA等4公司應賠1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄；經上訴，二審由高院審理，日前辯論終結，明天宣判。

RCA員工關懷協會、義務律師團、工傷協會等今天發布聲明表示，期待二審的台灣高等法院延續一軍（第1波工傷求償案）判決精神，作成有利判決。

聲明提及，RCA員工的訴訟行動，是在台灣司法侷限下奮力彰顯勞動階層集體職業健康權利，此案（第2波工傷求償案）的判決，也攸關對上個世代勞動者的尊嚴價值。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審的高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。

被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第2波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，此案俗稱RCA二軍案。

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台北地院就RCA二軍案於108年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化學物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審的高院審理中。

另外，第1波工傷求償案部分，已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院3月間判決24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。（編輯：戴光育）1110420