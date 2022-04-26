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國1桃園林口段 小貨車撞聯結車回堵10公里

2022/4/26 10:36（4/26 11:16 更新）
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國道1號北上45公里桃園至林口段26日上午發生小貨車追撞聯結車事故，由於正值上班時間，北向車潮回堵約10公里。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月26日
國道1號北上45公里桃園至林口段26日上午發生小貨車追撞聯結車事故，由於正值上班時間，北向車潮回堵約10公里。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道1號北上45公里桃園至林口段，今天上午發生小貨車追撞聯結車事故，小貨車駕駛一度受困車內，由於正值上班時間，北向車潮回堵約10公里，車禍肇事原因警方正釐清中。

國道公路警察局表示，在接獲消息後立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心，巡邏車抵達現場處理發現，自小貨車駕駛受傷受困車內有意識，經警消協助後脫困，由救護車送林口長庚醫院，無生命危險，聯結車駕駛無受傷。

警方表示，車禍現場占用4線車道，車流回堵約10公里，由於雙方酒測值均為0，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警察調查釐清。（編輯：李錫璋）1110426

國道1號北上45公里桃園至林口段26日上午發生小貨車追撞聯結車事故，小貨車車頭幾乎全毀，駕駛一度受困車內，經警消協助後脫困，由救護車送林口長庚醫院，無生命危險。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月26日
國道1號北上45公里桃園至林口段26日上午發生小貨車追撞聯結車事故，小貨車車頭幾乎全毀，駕駛一度受困車內，經警消協助後脫困，由救護車送林口長庚醫院，無生命危險。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月26日
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