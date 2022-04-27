北市萬華暗夜驚傳槍響 槍手投案辯稱替大哥報仇

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市萬華區今天凌晨驚傳槍響，23歲林男騎車至1間開發公司門口持槍射擊後逃逸，警方獲報到場發現7發彈殼和6發子彈，林男隨後投案並辯稱是為大哥報仇，警方持續深入偵辦。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，偵查隊長陳偉仁表示，凌晨3時22分獲報指轄內西園路一段63號建築物前發生槍擊案，立即派員趕赴現場，但犯案男騎士早已逃逸。

警方清查現場，發現地上遺留7發彈殼和6發未擊發子彈，案發處的開發公司鐵門和騎樓冷氣機都留有彈孔，立即調閱周邊監視器追查，並鎖定涉案機車。

隨後於今天凌晨3時35分許，萬華警方接獲大同分局寧夏派出所通報，稱有人持槍投案，隨後派員將林男帶回萬華分局偵辦。

林男到案後交付疑似改造衝鋒槍1把和改造子彈37發，他辯稱是因大哥於年初在新北市遭人持刀殺傷，他為報復才持槍到開發公司開槍洩憤，槍枝來源則是1名過世友人生前寄放。

全案詢後將林男依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請台北地檢署指揮偵辦，將持續深入釐清犯案動機，並溯源追查幕後主嫌。（編輯：張銘坤）1110427