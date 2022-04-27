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男欠繳逾千萬綜所稅 嘉義分署查封珍貴紅檜

2022/4/27 13:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市80歲林姓老翁逾期欠繳綜所稅新台幣1100多萬元，行政執行署嘉義分署日前查封老翁的3根各長約6公尺、直徑約1公尺珍貴紅檜，若仍不繳納，將鑑價後擇期法拍抵繳。

法務部行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平告訴中央社記者，林姓老翁的父親在民國76年間死亡，遺下嘉義市民生南路土地1筆，由其兄弟4人繼承。

後來，林姓老翁與兄弟等人與建設公司簽訂買賣契約，約定出售土地權利持分13/18，總價款4600萬元，國稅局依此對林姓老翁課徵個人綜合所得稅1027萬餘元（滯納金102萬餘元）。

穆治平指出，因林姓老翁逾期不繳，並於今年3月1日被移送嘉義分署強制執行。嘉義分署受理後，執行人員除立即查封林姓老翁土地持分比例外，並查得林姓老翁位於嘉義市民生南路木材廠有珍貴木材可供執行，執行人員日前到木材廠查封3根紅檜（各長約6公尺、直徑約1公尺），同時命令林姓老翁負保管責任。

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穆治平表示，執行人員查封時，林姓老翁當場提出104年5月20日台中市刑警大隊扣案紅檜漂流木初步鑑定報告及買賣合約書影本；林姓老翁於105年1月22日向陳姓女子購買所查封的紅檜，而陳女則是向林務局標售得來，證明來源並無不法。

穆治平說，嘉義分署這次查封到珍貴紅檜，若林姓老翁仍不繳納欠稅或提供確實擔保，分署將在鑑價後擇期法拍抵繳。（編輯：謝雅竹）1110427

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