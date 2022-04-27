北市醉男載友騎共享機車行經警所 自投羅網

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市31歲高姓男子昨天凌晨酒後騎乘共享機車行經派出所時，因違規行駛在人行道且碰撞到路邊車輛，遭正要出勤員警發現和攔查，酒測值達0.59毫克遭送辦，同車友人一併開罰。

台北市警察局大安分局和平東路派出所員警昨天凌晨3時許正要出勤時，發現有輛Goshare共享機車違規行駛在人行道上，且搖搖晃晃從派出所前經過，又碰撞到路邊車輛，引起警方注意並予以攔查。

據調查了解，同車友人吳男遭警方攔查當下還否認駕駛高男有喝酒，後者還故作鎮定到一旁的換電站更換共享機車電池，企圖蒙混過關，但員警站在換電站出口等待，雙方接近時，高男身上濃厚酒氣飄散，員警就連戴口罩都聞得到。

隨後派出所支援警力也立即趕到現場協助處理，吳男還質疑警方為何派員包圍，高男則一直藉故拖延吹測，最後酒測值為0.59毫克、超標，現場依現行犯將他上銬逮捕，依涉公共危險罪送辦。

另，同車吳男也依酒駕新制遭一併開罰，他得知後便謊稱自己是步行來找高男，但因警方早已親眼所見兩人同行，且有密錄器影像佐證，姑息友人酒駕的吳男縱使狡辯也難逃法網。

大安分局呼籲，今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金。

另，同車乘客罰鍰則提高到6000元以上、1萬5000元以下，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1110427