更多編輯台推薦新聞：
台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色
運動

台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約估5月中到貨 EUA過關可用於5至11歲
首頁 / 社會

前高公局南分局長賴榮俊收賄起訴 地院裁定60萬交保

2022/4/28 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰檢查出，前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌向營造業者黃閎睿收賄，金額高達723萬元；檢方今天起訴賴榮俊與黃閎睿，移審彰化地院，地院法官裁定黃閎睿100萬交保、賴榮俊60萬交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化地檢署發布新聞稿指出，賴榮俊利用擔任高速公路局中區養護工程分局段長、副處長、副局長及南區養護工程分局長等職務，從民國103年至110年，涉嫌提點高公局路面整修、邊坡維護等工程內容給黃姓業者等人，也協助業者通過驗收；黃姓業者為感謝賴榮俊幫忙，分別於103年至109年間每年農曆春節前後，7次交付新台幣數十萬元至上百萬元不等金錢給賴榮俊。

檢方指出，黃姓業者去年8月10日找來設計監造廠商，與賴榮俊討論工程標案的工法、工期、預算及施工地點等內容，賴榮俊再洩漏採購資訊給黃姓業者，讓業者取得標案，事後交付現金200萬給賴榮俊，檢察官查出，賴榮俊收賄金額高達723萬，依法將賴榮俊、黃閎睿等17名被告提起公訴。檢方指出，賴榮俊、黃閎睿遭起訴後移審彰化地方法院，地院法官下午裁定，黃閎睿以100萬元交保，賴榮俊60萬元交保，2人都被限制住居及出境出海。（編輯：陳仁華）1110428

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族