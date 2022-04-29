檢察官上班帶女子赴摩鐵 懲戒法院判罰俸4月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）前北檢檢察官劉彥君在職期間涉未請假帶女子赴摩鐵並於車上親吻，又浮報加班費。檢評會認定劉彥君違失情節重大且行為不檢移送懲戒。職務法庭今天判決劉彥君罰俸4月。可上訴。

劉彥君已於去年4月12日辭職，他被控任職台北地檢署檢察官期間，在去年2月間有2天申報加班，卻外出處理私人事務；另於同年2月5日下午未請假，搭載非配偶的不知名女子前往某汽車旅館近一個半小時，離開旅館後，女子在車內親吻劉彥君。

檢察官評鑑委員會調查期間，劉彥君答辯表示，加班期間外出，是因公務上處理許多爭議民商事法律問題，有時效性，因妻子當時正準備律師、司法官考試，較便利獲取相關法律見解，他是去找妻子拿資料，並無詐領加班費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉彥君指出，赴汽車旅館部分，這名女性友人在他當檢察官前就認識，因女方才從國外返國，約空檔見面時因女方身體不適希望休息，才就近帶到旅館。當天原預定雙方碰面一下即返回辦公室，所以沒有事先請假，事後也忘記補請假。

檢評會審酌，劉彥君於上班期間未請假外出辦私事，且其為已婚身分，竟未謹言慎行，與非妻子的女子於上班期間前往汽車旅館，並在車內有親吻行為的親密舉動，行為不檢，違反法官法及檢察官倫理規範規定，情節重大程度，報由法務部移送職務法庭審理。（編輯：李錫璋）1110429