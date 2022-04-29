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弟持啞鈴藍波刀殺哥伴屍7天 雄檢殺人罪聲押

2022/4/29 18:15
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（中央社記者洪學廣高雄29日電）住在高雄市前鎮區王姓兄弟18日因細故起口角，不料弟弟拿14磅重啞鈴猛砸哥哥頭部，再持藍波刀刺頸致死並拿棉被蓋住屍體，伴屍7天後才託人報警，雄檢今天依殺人罪將他聲押。

檢警調查，住在高雄市前鎮區南衙路的王姓兄弟素來相處不睦，弟弟18日中午1時多時因細故起口角後，心生不滿先返回2樓房間拿1把藍波刀跟14磅重啞鈴，再走到1樓客廳，以啞鈴猛砸正在沙發看電視的哥哥前額。

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哥哥閃躲不及遭砸傷後，弟弟仍不罷休，再持藍波刀刺向哥哥頸部，造成左頸部大動脈斷裂，血流不止當場喪命。然而，弟弟犯案後卻先拿棉被蓋住遺體繼續居住，直到25日凌晨，因不耐屍臭，他才通知不知情友人協助報案，請警方處理遺體。

警方歷經3天搜查，昨天終於將他在旗津區逮捕歸案。高雄地檢署檢察官今天下午複訊後，認為弟弟涉犯殺人罪嫌重大，向高雄地方法院聲請羈押。（編輯：郭諭儒）1110429

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