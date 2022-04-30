更多編輯台推薦新聞：
報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁
生活

歷經近13年終於修復 南橫公路的美麗與哀愁

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 5/1啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 5/1啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義7旬老翁趴路面不治 多處外傷死因待釐清

2022/4/30 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣7旬陳姓老翁今天被發現趴在溪口鄉一處產業道路，呈現OHCA狀態，身體有多處外傷，送醫仍不治；老翁騎乘的腳踏車無撞擊痕跡，疑似自摔，不過死因仍須檢警相驗釐清。

嘉義縣消防局於下午4時30分許據報，溪口鄉本厝村一處產業道路陳姓老翁疑似騎車自摔，立即調派新港消防分隊救護車前往，消防人員到場，老翁就趴在道路上，所騎乘的腳踏車則倒在一旁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防人員發現老翁上嘴唇有撕裂傷、鼻孔流血、左手臂疑似燙傷後脫皮，且老翁已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救。大林慈濟醫院表示，71歲陳姓老翁身體有多處外傷，急救後仍宣告不治。

警方指出，初步檢視死者的腳踏車，並無撞擊或擦撞痕跡，疑似自摔受傷，倒臥路面，加上被發現已過一段時間，沒有第一時間送醫，不過，真正死因仍須檢警明天進一步相驗釐清。（編輯：郭諭儒）1110430

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族