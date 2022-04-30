嘉義7旬老翁趴路面不治 多處外傷死因待釐清

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣7旬陳姓老翁今天被發現趴在溪口鄉一處產業道路，呈現OHCA狀態，身體有多處外傷，送醫仍不治；老翁騎乘的腳踏車無撞擊痕跡，疑似自摔，不過死因仍須檢警相驗釐清。

嘉義縣消防局於下午4時30分許據報，溪口鄉本厝村一處產業道路陳姓老翁疑似騎車自摔，立即調派新港消防分隊救護車前往，消防人員到場，老翁就趴在道路上，所騎乘的腳踏車則倒在一旁。

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消防人員發現老翁上嘴唇有撕裂傷、鼻孔流血、左手臂疑似燙傷後脫皮，且老翁已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救。大林慈濟醫院表示，71歲陳姓老翁身體有多處外傷，急救後仍宣告不治。

警方指出，初步檢視死者的腳踏車，並無撞擊或擦撞痕跡，疑似自摔受傷，倒臥路面，加上被發現已過一段時間，沒有第一時間送醫，不過，真正死因仍須檢警明天進一步相驗釐清。（編輯：郭諭儒）1110430