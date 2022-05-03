女通緝犯潛逃南部13年 因未戴安全帽遭識破逮捕

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新北市林姓女子犯下偽造文書等4罪遭通緝而潛逃13年，2日凌晨在台南市和剛認識男子機車雙載欲吃宵夜，因林女未戴安全帽被警方盤查識破逮捕歸案。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月3日

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（中央社記者張榮祥台南3日電）新北市林姓女子犯下偽造文書等4罪遭通緝而潛逃13年，近幾年藏匿在台南市安平區，昨天凌晨和1名男子機車雙載欲吃宵夜，卻因林女未戴安全帽被警方盤查識破逮捕歸案。

台南市警局第2分局警員今天告訴中央社記者，警方昨天凌晨3時許在中西區西門路2段發現1輛男女雙載機車，後座林女未戴安全帽，警方攔下盤查，得知這對男女剛認識，準備吃宵夜，林女以未帶身分證為由，口述身分證字號及姓名。

不過，警方看到林女緊握手中皮包，神情有異，要求林女打開皮包受檢，結果皮包掉出1張身分證，比對後，和林女口報證號及姓名不符，警方仔細核對，赫然發現林女竟是潛逃13年的47歲通緝犯。

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警方調查，新北市三重區林女在民國96年至98年間犯下偽造文書、詐欺、偽造有價證券、傷害等案件，98年5月起陸續被桃園地方法院、台南地檢署、士林地檢署及台北地檢署通緝。

林女被通緝後，一路南下躲到南部，近幾年在台南市安平區租屋，以美編為業謀生，平常遇到警方盤檢，就口述北部朋友的身分證字號及姓名，躲避查緝，沒想到昨天凌晨和新認識的陳姓男子共乘機車欲吃宵夜，卻因未載安全帽被警方攔下識破逮捕。（編輯：郭諭儒）1110503