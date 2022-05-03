台61線後龍段曳引車爆胎撞毀護欄 北上一度受阻

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台61線北上104.9公里後龍溪橋北上車道3日上午發生車禍事故，一輛曳引車因爆胎自撞護欄，幸無人員受傷。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）一輛曳引車今天上午行經台61線北上苗栗後龍路段突然爆胎失控，撞毀約20公尺護欄，所幸王姓駕駛沒有受傷，但此路段北上車道一度受阻，封閉約2個小時後排除。

苗栗縣警察局竹南分局交通組組長房國雄接受媒體聯訪表示，上午7時30分許接獲民眾報案，台61線北上104.9公里後龍溪橋北上車道發生車禍事故，警方前往查看，發現為1輛曳引車因爆胎自撞護欄，現場無人員受傷。

由於曳引車車體較重，加上此路段為下坡彎道，撞擊力道猛烈，長達約20公尺的分隔護欄都遭撞毀，王姓駕駛心有餘悸向警方表示，原本從通霄要北上前往桃園上工，行駛途中警覺車輛不對勁，但仍無法避免事故發生。

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為排除事故現場，此路段北上全線封閉、南下縮減為1線車道通行，警方也引導車流往台1線方向改道行駛，直到上午9時30分恢復交通正常通行。

竹南分局指出，目前西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，進行改建工程，第一階段施工於111年3月21日至112年9月30日止，封閉北上車道104到107公里處，因而縮減車道，請用路人行經該處提高警覺，小心慢行，以確保安全。（編輯：李亨山）1110503