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台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
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男子騎單車路中停等遭小貨車撞上 送醫4天不治

2022/5/3 19:18（5/3 19:41 更新）
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台中市李姓男子4月29日凌晨駕駛小貨車行經西屯區一處路口時，撞上騎腳踏車在路中停等的陳姓男子，警方獲報到場處理，陳男送醫後3日凌晨傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月3日
台中市李姓男子4月29日凌晨駕駛小貨車行經西屯區一處路口時，撞上騎腳踏車在路中停等的陳姓男子，警方獲報到場處理，陳男送醫後3日凌晨傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市李姓男子上月29日凌晨駕駛小貨車，行經西屯區一處路口時，撞上騎乘腳踏車在路中停等的陳姓男子，陳男送醫後今天凌晨傷重不治，事故原因仍待警方調查釐清。

1名女網友今天在臉書社團上發文表示，她的哥哥4月29日凌晨4時30分，騎腳踏車停在西屯區台灣大道與惠中路口時，遭到車輛撞上，經路過民眾協助報案送醫，希望能徵求目擊民眾提供行車記錄器影片。

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台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，58歲李男駕駛小貨車，4月29日凌晨4時30分，行經西屯區台灣大道外側慢車道直行往惠來路方向行駛，在惠中路口時與騎乘腳踏車停等的32歲陳男發生碰撞。

警方到場時，陳男無意識被送醫救治，但今天凌晨5時20分傷重不治。李男未受傷，經酒測無酒精反應，陳男經抽血檢測有酒精反應，事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110503

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