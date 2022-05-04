通緝犯見警竄逃 駕車衝入稻田遭壓制逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗4日電）苗栗縣警察局竹南分局員警追查45歲賴姓毒品通緝犯，發現對方駕駛車輛行經住家附近道路，警方立即尾隨在後，雙方追逐約3公里，賴嫌不慎衝入路旁稻田，還想棄車逃逸，仍遭員警壓制逮捕。

竹南派出所副所長劉佾庭今天接受媒體聯訪表示，1日深夜前往轄內賴姓通緝犯住處查訪，恰巧發現賴嫌開車經過，對方看到巡邏警車立即加速逃逸，員警一路尾隨在後，並通報線上警網協助攔截圍捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方從頭份市追到新竹市、又從新竹市繞回頭份市，追逐大約3公里，賴嫌行經苗124甲線，準備往頭份交流道方向時，轉入一條產業道路，當時天色昏暗加上天雨路滑，賴嫌車輛失控衝入路旁稻田，輪胎陷入泥濘中動彈不得。

賴嫌一度棄車徒步逃跑，查緝員警見狀也立刻下車追捕，儘管賴嫌頑強抵抗，仍遭2名員警聯手壓制在地，最後還是被逮捕移送歸案。（編輯：陳仁華）1110504