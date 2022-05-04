3前法官移送懲戒法院 司法院：不便表示意見

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（中央社記者劉世怡台北4日電）前法官林奇福、顏南全、蘇義洲涉承審富商翁茂鍾相關案件，卻與翁茂鍾有不當接觸等，監察院今天通過彈劾，移由懲戒法院審理。司法院表示，為維護審判獨立，不便表示意見。

司法院官員指出，司法人員的廉潔、正直，乃是人民信賴司法的基礎，絕大多數司法人員也都是兢兢業業、焚膏繼晷地維護人民權益與法律尊嚴。

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然而，少部分司法人員與翁茂鍾之間的不當往來，傷害了人民對於司法的信賴，即使是十幾、二十年前的事，司法院仍然嚴肅以對，不論職位高低、時間久暫，均予徹查，違失情節明確者，經人審會決議後，均送交監察院，由監察院決定是否彈劾，以及彈劾後由懲戒法院審理，希望能藉此維繫司法尊嚴，回應人民對於司法的殷殷企盼。

司法院基於上述堅定立場，就3人不當往來案件已移請監察院決定是否彈劾；經監察院彈劾通過，將由懲戒法院進行審理，就懲戒法院的判決，司法院為維護審判獨立，不便表示意見。（編輯：李錫璋）1110504