台南前科男深夜夾娃娃機 攜毒駕車違停漏餡

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有毒品、過失傷害等前科的台南市林姓男子7日凌晨駕車到中西區夾娃娃機，因紅線違停遭警方盤查，警方當場查獲手提包中3包安非他命、5顆一粒眠、吸食器，並在後車廂起出空氣玩具手槍、氣瓶及鋼珠等物。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）有毒品、過失傷害等前科的台南市林姓男子，今天凌晨駕車到中西區夾娃娃機，因紅線違停遭警方盤查，林男將手提包丟到副駕駛座，神情緊張結巴，結果被起出毒品，依法送辦。

台南市警局第2分局警員告訴中央社記者，41歲林男今天凌晨3時許駕車前往中西區夾娃娃機，卻在民族路與忠義路口紅線違停，遭警方盤查，林男緊張結巴，且將手中緊握手提包丟到副駕駛座。

警方眼見有異，當場查獲手提包中3包安非他命、5顆一粒眠、吸食器，還在後車廂內起出1枝空氣玩具手槍、氣瓶及鋼珠等物，警方初步鑑驗手槍未具殺傷力。

警方詢後依涉違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法將林男送辦，且將追查毒品來源及攜帶玩具槍原因。（編輯：郭諭儒）1110507