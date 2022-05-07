屏東東港分局副偵查隊長輕生 同仁聞噩耗不捨

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣政府警察局東港分局偵查隊郭姓副隊長，昨深夜寢室傳出木炭味，被同事發現時已輕生身亡，現場並未留遺書，同仁聽聞噩耗都感到不捨。

東港分局今天發布新聞稿表示，6日晚間10時許，石姓偵查隊長行經郭姓副隊長寢室時，發現該寢室泠氣運轉窗戶反潮，以為副隊長可能已回到寢室內休息，便敲門呼喊副隊長名字未有回應，試轉開門但門反鎖，便用手推門一小縫，聞到裡面有濃厚燒木炭味，感覺不太對勁用腳踹開門進入房內，發現副隊長在寢室房間內輕生。

警方表示，緊急通報119前來救護，消防隊到場表示已明顯死亡無須送往醫院急救，鑑識小組進入房內初步勘查並未有發現遺書，隨即聯繫副隊長家屬處理後續事宜，並報請台灣屏東地方檢察署進行刑事相驗。

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東港分局表示，郭姓副隊長（41歲），警大74期畢業、已婚育有1名8歲女兒，去年8月調至分局偵查隊擔任副隊長，本身並無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場亦無異狀，讓同仁感到不捨。（編輯：張佑之）1110507

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