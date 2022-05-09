財務糾紛持長槍掃射 犯嫌1小時後攜槍投案

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陳姓男子和林姓男子有財務糾紛，陳男9日清晨5時許前往林男的住處連開20多槍後逃逸，並在案發後1小時，跑到里港分局攜槍投案。警方初步研判是1把突擊步槍，但仍需待鑑定後確認。（東港分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）今天清晨屏東東港鎮民宅傳出槍響，所幸無人受傷，警方獲報前往採證，發現大門留有20多處彈孔，涉案的陳姓男子在1小時後攜槍投案，警方初步研判是1把突擊步槍，將溯源槍枝來源。

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屏東縣政府警察局東港副分局長吳思勤接受媒體訪問指出，35歲陳姓男子和32歲林姓男子有財務糾紛，陳男在今天清晨5時許搭著23歲楊姓友人的轎車，到林男住處連開20多槍後逃逸。在案發後1小時，陳男跑到里港分局攜槍投案。

警方表示，現場採證發現大門留有20多處彈孔及多枚彈殼，所幸並無人員受傷。初步研判，槍枝為突擊步槍，但仍需待鑑定後確認。警詢後將陳男與楊男依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，釐清相關案情擴大偵辦中，並溯源槍枝來源。（編輯：黃世雅）1110509