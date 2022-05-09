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涉詐領助理費 檢調約談林穎孟及前男友說明

2022/5/9 17:33
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（中央社記者林長順台北9日電）台北地檢署偵辦無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，3月間約談林穎孟到案，訊後諭令新台幣100萬元交保。檢調今天展開第二波搜索，並約談林穎孟、前男友葉姓男子等3人說明。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

台北地檢署今年3月間指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保。

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林穎孟當時發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。

檢調懷疑，林女的葉姓前男友疑擔任人頭助理，檢調首波搜索、約談時，葉男人在國外。檢察官待葉男回國後，今天再度指揮新北市調處兵分2路搜索，並約談葉男、林穎孟等3人到案。全案朝貪污治罪條例偵辦。（編輯：李亨山）1110509

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