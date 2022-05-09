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無照拒攔檢撞警車 警開6槍攔截未成5小時逮犯嫌

2022/5/9 18:50（5/9 22:31 更新）
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余姓男子（中）9日中午開車行經基隆市源遠路時拒絕警方攔檢，員警連開6槍試圖攔截未成，下午4時逮捕余男，余男供稱，因無照駕駛加上車輛改裝，見警方攔查一時心慌才會想逃跑。警方詢後將依法送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月9日
余姓男子（中）9日中午開車行經基隆市源遠路時拒絕警方攔檢，員警連開6槍試圖攔截未成，下午4時逮捕余男，余男供稱，因無照駕駛加上車輛改裝，見警方攔查一時心慌才會想逃跑。警方詢後將依法送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）余姓男子今天中午11時許開車行經基隆市源遠路時拒絕警方攔檢，員警連開6槍試圖攔截未成，下午4時逮捕余男，余男供稱，因無照駕駛加上車輛改裝，一時心慌才會想逃跑。

警方中午11時許在暖暖區碇內地區發現一輛黑色轎車形跡可疑，員警鳴笛並以廣播器示意攔查，但駕駛25歲余男拒絕停車受檢，行經源遠路基隆高中前迴轉時，受限路旁停放車輛無法順利迴轉，余男先是倒車擦撞緊追在後的警車，接著往前衝撞停放在路旁車輛。

2名員警見狀立即下車試圖制止，警方雖連開6槍，但余男仍不願停車受檢，持續前後撞擊警車和路旁車輛，撞出迴轉空間後大踩油門逃逸，案發後警方展開以車追人，發現余男先將轎車停放在暖暖淨水廠附近，再搭計程車到基隆市區，警方下午4時許在基隆市區將他逮捕到案。

相關人員指出，余男有毒品前科，但否認當時車上藏有違禁品，涉案車輛則是向友人借用，供稱因為駕照已被吊銷無照駕駛，加上車輛排氣管改裝，見警方攔查一時心慌才會逃逸。

警方詢後將依妨害公務罪送辦，至於無照駕駛及車輛改裝部分則依法開罰。（編輯：李錫璋）1110509

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