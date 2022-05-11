酒駕前科犯辯稱酒意未退觸法 院檢仍不准易科罰金

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）有4次酒駕前科的高雄吳姓男子遭查獲酒駕被判4個月徒刑，但雄檢不准易科罰金，吳男聲明異議辯稱前一晚喝酒隔天酒沒全退才被抓，高雄地院不採信其說詞，僅可聲請易服社會勞動。

法界人士指出，法官雖准予吳男得聲請易服社會勞動，但就實務上看，檢察官不准易服勞役機會還是偏高，也就是吳男基本上仍須入監。

為遏止酒駕歪風，法務部指示各地檢署從嚴審核酒駕案，使不少酒駕者不准易科罰金入監。有4次酒駕紀錄的吳男去年11月14日從晚間8時在住處喝高粱酒至隔天凌晨3時多，並在11月15日上午11時許駕車出門遭警攔查，酒測值0.34，高雄地方法院依公共危險罪判4個月徒刑，併科罰金新台幣2萬5000元。

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高雄地方法院刑事裁定書指出，高雄地檢署檢察官審酌吳男有酒駕肇逃紀錄，若准予易科罰金，難有矯正效用，因此不准易科罰金；吳男為此向高雄地院聲明異議指出，自己前一晚是先跟友人在KTV喝酒後，才搭計程車回家獨自小酌，不料經休息1晚沒感受到酒意就出門買飯，但酒測仍沒過，自己是誤觸法網，也沒有抗拒酒測，據此請求給予易科罰金處分。

不過，高雄地方法院法官認為，吳男曾有多次酒駕傷人肇逃前科，也已因酒駕遭註銷駕照，審酌他這次無照駕駛又被抓酒駕，足見確實未記取教訓，且考量檢察官已就吳男犯罪情形、查獲當下狀況適當裁量，也已給予到庭陳述意見機會，據此認定檢方處分並無不當，駁回吳男異議，吳男仍須入監或可聲請易服社會勞動。（編輯：陳仁華）1110511