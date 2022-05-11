嘉市議員戴寧詐領助理費遭起訴 繼續羈押禁見

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嘉義地檢署11日以無黨籍嘉市議員戴寧違反貪污治罪條例和使公務員登載不實公文書罪嫌，提起公訴，並隨案移審到法院；法院晚間裁定戴寧繼續羈押禁見。戴寧委任律師陳澤嘉（圖）表示，對法院裁定感到遺憾，戴寧已要求要提出聲明異議救濟。中央社記者姜宜菁攝 111年5月11日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理補助費新台幣518萬7774元，戴寧矢口否認涉案，嘉義地方檢察署今天偵查終結起訴，全案移審嘉義地方法院，並於晚間諭知戴寧繼續羈押禁見。

嘉義地檢署今天以戴寧違反貪污治罪條例和使公務員登載不實公文書罪嫌，提起公訴，並隨案移審到法院；法院晚間審酌戴寧的涉案情節重大、涉案期間長且人頭助理多達4人，基於比例原則權衡後，晚間10時許諭知戴寧繼續羈押禁見。

戴寧委任律師陳澤嘉表示，對於法院繼續羈押禁見感到遺憾，戴寧已要求要提出聲明異議救濟，謝謝外界關心。

嘉檢發布新聞稿表示，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員，利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

檢方調查，陳姓男子等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元，款項用於支付個人勞健保、稅款、電話費、餐費、貓飼料、貓砂等。

檢方認為，戴寧矢口否認犯行，將聘用助理事宜推諉稱是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處應執行有期徒刑24年。

檢方另將戴寧郭姓前夫、協助找人頭的溫姓女子和擔任人頭的陳姓男子等4人緩起訴處分。（編輯：陳政偉）1110511