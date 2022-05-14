法院不准追徵劉冠軍妻子金銀珠寶 檢方提抗告

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（中央社記者蕭博文台北14日電）前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳經費逃亡，士林地方法院日前裁定沒收1億9220萬7元財產。士檢不服法院不准追徵劉妻保管箱內的金飾、珠寶等物品，已提起抗告。

裁定指出，劉冠軍的妻子孟雯華銀行保管箱內珠寶、項鍊、金飾、金幣等物品，無證據認定為此案犯罪所得，不得沒收，也無證據認定為劉冠軍所有，不得追徵。

據了解，士林地檢署本週已提起抗告，士林地方法院則尚未收到劉冠軍、孟雯華的抗告。

檢察官認為，孟雯華長期沒有工作、收入，劉冠軍為全家唯一經濟來源，保管箱內物品為劉冠軍出資購入，孟女只是租用保管箱人，保管箱內物品應視為劉冠軍夫妻共同財產而得予追徵，因此就此部分提起抗告。

劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金，涉嫌自民國83年起以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達新台幣1億9000萬餘元。

案經媒體揭露，劉冠軍89年間偷渡至中國，現遭士檢通緝中。此外，台灣高等檢察署以劉冠軍涉嫌投敵並從事間諜活動，去年發布通緝。

檢方案發後查扣劉冠軍名下的股票、存款、孟雯華名下的台北市文山區豪宅，以及孟女保管箱內的珠寶、項鍊、金飾等物品，去年由士檢向士院聲請單獨宣告沒收；法院曾傳喚劉冠軍夫婦，但2人未到庭。

士院4月28日做出裁定，認定劉冠軍犯貪污治罪條例侵占公有財物罪，犯罪所得1億9220萬7元；孟雯華名下豪宅是以國安局款項購置，應予沒收。此案犯罪所得1億9220萬7元扣除劉冠軍支應不動產費用3815萬5000元，尚餘1億5404萬5007元的未扣案犯罪所得，也一併沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵價額。

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另一方面，檢方聲請沒收劉冠軍持有的聯電、台積電、華邦電、云辰等股票，以110年2月19日收盤價計算，市值分別約為1130萬元、1.3億元、1411萬元、196萬元。

不過，法院認為，無從證明劉冠軍的股票、1200萬餘元存款是犯罪所得，不得沒收，但既屬劉冠軍所有，檢察官執行未扣案犯罪所得沒收時，得依職權就此部分財產進行追徵；但孟雯華保管箱內的珠寶、項鍊、金飾等物品，則不得沒收、追徵。（編輯：戴光育）1110514