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男子酒駕拒攔檢失控撞店家 警對空鳴槍逮捕送辦

2022/5/15 14:40（5/15 15:36 更新）
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台中市警方15日執勤時，示意1輛行駛偏移不穩的轎車停車受檢，駕駛卻加速闖紅燈逃逸並失控撞進店家，造成店家牆面及路旁機車損壞，駕駛酒測值超標，依法送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月15日
台中市警方15日執勤時，示意1輛行駛偏移不穩的轎車停車受檢，駕駛卻加速闖紅燈逃逸並失控撞進店家，造成店家牆面及路旁機車損壞，駕駛酒測值超標，依法送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警方今天執勤時，示意1輛行駛偏移不穩的轎車停車受檢，駕駛卻加速闖紅燈逃逸並失控撞進店家，下車後似欲攻擊員警，警方對空鳴槍才就逮，男子酒測值超標，依法送辦。

台中市政府警察局第二分局文正派出所員警上午9時10分許執行巡邏勤務時，在北區五權路、公園路口發現1輛白色轎車行駛明顯偏移不穩，即上前示意停車接受檢查。

警方表示，這輛轎車突然拒檢加速闖紅燈逃逸，擔心危及用路人安全，員警保持安全行車距離一路尾隨蒐證，該車行經中華路二段時突然失控撞進一家咖啡店，造成店家牆面及路旁機車損壞。

警方指出，駕駛下車後，突然向員警奔來，雖然員警喝令男子蹲下，但這名男子不僅未聽從指示，還似欲攻擊員警，由於當時情況緊急，且不知男子是否握有武器，員警於是對空鳴槍2發，才制止該名31歲何姓男子。

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經員警盤查後，警方說，男子身上除攜帶1支折疊刀，在轎車上還查獲開山刀等違禁品，警方依法對男子實施呼氣酒精測試，酒測值超過法定標準值，全案依違反公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局分局長陳家銘表示，二分局從民國110年12月1日至111年2月28日「掃除醉犯」專案期間，共取締185件，在台中市15個分局評比中居冠，第二階段「掃除醉犯2.0」從3月31日起至5月12日已經取締65件酒駕案件，對酒駕行為絕不寬貸。（編輯：黃世雅）1110515

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