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向心夫婦涉共諜案
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向心夫婦涉共諜案1/19

涉洗錢二審求解限境 向心夫妻：沒資格搶買快篩

2022/5/17 13:02（5/17 14:46 更新）
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中國創新公司主席向心（右）及妻子龔青（左）涉洗錢，一審獲無罪。二審17日首開庭，2人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台2年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩試劑也都沒有資格。圖為2人庭後離開法院。中央社記者劉世怡攝 111年5月17日
中國創新公司主席向心（右）及妻子龔青（左）涉洗錢，一審獲無罪。二審17日首開庭，2人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台2年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩試劑也都沒有資格。圖為2人庭後離開法院。中央社記者劉世怡攝 111年5月17日
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（中央社記者劉世怡台北17日電）中國創新公司主席向心及妻子龔青涉洗錢，一審獲無罪。二審今天首開庭，2人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台2年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩試劑也都沒有資格。

向心庭上表示，檢方起訴及上訴所指控的，全部都不是事實，他不希望繼續遭限制出境。

龔青說，洗錢案纏身至今，她不能見到、抱一下孩子，年邁久病的父母每天都為其擔心，已經在台905天，無法見到至親孩子、父母，心如刀割。

龔青提及，在台灣這段期間受到疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，去年大家搶買口罩，隨後搶接種疫苗，現在搶購快篩試劑，但其因沒資格而搶不到，連基本的需要都顧不到。

二審的台灣高等法院受命法官詢問「你們還沒打過疫苗？」對此，委任律師補充說明，2人先前因在台居留證逾期，所以無法施打COVID-19疫苗，後來政策改了，已經解決。向心則舉手說，「已打了2針」。

向心夫妻限制出境期限即將到期，2人在庭上均否認犯罪，請求不要延長限制出境。辯護人指出，龔青的香港護照下個月到期，希望案子能速審速結。

公訴檢察官表示，向心夫妻仍有延長限制出境必要，2人有多次出入境的紀錄，有逃亡之虞等。

全案緣於，台北地方檢察署起訴指出，向心、龔青涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅，去年4月8日依洗錢防制法起訴，一審的台北地方法院2月間判決無罪。

一審判決指出，向心並不知道國太公司購股的資金為犯罪所得，也沒有與國太公司謀議並協助國太公司將股款洗白後取回不法所得等事實。且向心售出中國趨勢公司、中國創新公司的股權，價格確為交易當時的市價，並無不合理的溢價。

一審認為，向心夫婦將售股所得款項匯到台灣並購置不動產的交易，並非避免遭查扣及製造斷點，以利未來將資金回流，達成協助國太公司將股款洗白回流的目的；檢察官所舉事證，不足以證明向心夫婦犯罪，判決無罪。案經檢方上訴，由二審審理。

此外，向心夫婦被控涉違國家安全法部分，台北地檢署去年以罪嫌不足為由不起訴處分。台灣高等檢察署審核後，認為偵查尚未完備，今年1月間發回北檢繼續偵查。（編輯：戴光育）1110517

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