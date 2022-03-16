向心夫婦被控洗錢一審無罪 北檢提起上訴

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中國創新投資公司主席向心（左2）及妻子龔青（左1）涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴，判決無罪。北檢16日提起上訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北16日電）中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控洗錢，一審台北地院認定2人無意隱匿犯罪所得，判決無罪。台北地檢署認為一審判決違背經驗法則、論理法則，今天提起上訴。

台北地方檢察署起訴指出，向心、龔青涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅，去年4月8日依洗錢防制法起訴，一審台北地方法院2月間判決無罪。

一審判決指出，向心並不知道國太公司購股的資金為犯罪所得，也沒有與國太公司謀議並協助國太公司將股款洗白後取回不法所得等事實。且向心售出中國趨勢公司、中國創新公司的股權，價格確為交易當時的市價，並無不合理的溢價。

一審認為，向心夫婦將售股所得款項匯到台灣並購置不動產的交易，並非避免遭查扣及製造斷點，以利未來將資金回流，達成協助國太公司將股款洗白回流的目的。檢察官所舉事證，不足以證明向心夫婦犯罪。

北檢收到一審判決研議後認為，判決違背經驗法則、論理法則，今天將提起上訴。

另一方面，向心夫婦被控涉違國家安全法部分，北檢去年以罪嫌不足為由不起訴處分。台灣高等檢察署審核後，認為偵查尚未完備，今年1月間發回北檢繼續偵查中。（編輯：張芷瑄）1110316