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洗錢案無罪 向心夫婦律師籲檢尊重事實勿上訴

2022/2/24 11:57
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（中央社記者林長順台北24日電）中國創新投資主席向心及妻子龔青被控洗錢案，北院今天判決兩人無罪。向心夫婦律師表示，感謝法院正確認定，並呼籲檢察官不要上訴，早日將洗錢案、共諜案落幕，讓兩人回家。

向心夫婦律師在判決後發表聲明指出，向心夫婦在洗錢案從未聲請調查任何證人，且3名法官僅開庭1次，就做出無罪決定，因為無論從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確的。

聲明表示，因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍處於限制出境的狀態，至今已長達823天，不能回家、不能工作，對於一個外國人而言，入境後因案限制出境就難以合法居留的身分在台生活、就醫，對人權影響重大，凸顯台灣法制還有改善的空間。

聲明指出，向心夫婦被控共諜案跟洗錢案一樣，都是沒有犯罪事實的存在，檢察官先前也做出不起訴處分。律師認為，司法的功能就是要正確，不正確的起訴對於人民、國家及被告都是極大傷害。

向心夫婦律師表示，衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫婦能夠回家。

北檢起訴指出，向心、龔青涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅，去年4月8日依洗錢防制法起訴兩人。台北地方法院今天判處兩人無罪。全案可上訴。

另外，向心夫婦被控涉違國家安全法部分，台北地檢署去年以罪嫌不足為由不起訴處分。台灣高等檢察署審核後，認為偵查尚未完備，今年1月間發回北檢繼續偵查。

北檢於108年11月間對向心夫婦限制出境，洗錢案移審後，北院裁定兩人自去年4月9日起繼續限制出境8個月，合議庭去年12月間再裁定延長限制出境8個月。（編輯：唐聲揚）1110224

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