向心夫婦被控洗錢案 台北地院判無罪

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中國創新投資公司主席向心（右）及妻子龔青（左）涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴，台北地方法院24日判處兩人無罪，（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北24日電）中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴。台北地方法院今天判處向心、龔青無罪，可上訴。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。

北檢起訴指出，向心、龔青涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約新台幣3億元匯進台灣的銀行，購買豪宅，去年4月8日依洗錢防制法起訴2人。

向心、龔青在台北地方法院審理時均否認犯罪。北院今天判處2人無罪。全案可上訴。

另外，向心夫婦被控涉違國家安全法部分，台北地檢署去年以罪嫌不足為由不起訴處分。台灣高等檢察署審核後，認為偵查尚未完備，今年1月間發回北檢繼續偵查。

北檢在偵辦期間，於108年11月間對向心夫婦後限制出境；洗錢案移審後，北院裁定2人自去年4月9日起繼續限制出境8個月；合議庭去年12月間再裁定2人延長限制出境8個月。（編輯：李錫璋）1110224