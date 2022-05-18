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助檢察機關變價 台中執行分署將拍賣1萬枚泰達幣

2022/5/18 17:34（5/18 17:51 更新）
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法務部行政執行署台中分署受台中地檢署囑託，將於6月7日拍賣詐欺案被告遭查扣的1萬枚泰達幣（USDT）；這批泰達幣現存入台中市政府警察局刑事警察大隊準備的加密隨身碟（冷錢包）存放。（行政執行署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年5月18日
法務部行政執行署台中分署受台中地檢署囑託，將於6月7日拍賣詐欺案被告遭查扣的1萬枚泰達幣（USDT）；這批泰達幣現存入台中市政府警察局刑事警察大隊準備的加密隨身碟（冷錢包）存放。（行政執行署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年5月18日
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（中央社記者蕭博文台北18日電）行政執行署今天表示，107年至今受理檢察機關囑託變價，金額已達3億餘元，成功確保沒收犯罪所得；此外，台中分署受台中地檢署囑託，將於6月7日拍賣1萬枚泰達幣。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，各分署自民國107年至111年5月13日止，累計辦理檢察機關囑託執行案件約196件，變價金額合計約新台幣3億4862萬餘元，協助確保沒收犯罪所得，並清理贓證物。

行政執行署指出，各分署積極配合法務部政策，受理檢察機關囑託辦理偵查中及裁判確定後有關沒收物變價、分配及給付等業務；其中偵查中變價是針對有「喪失毀損、減低價值之虞」或「不便保管、保管需費過鉅者」的扣押物，於偵查終結前變價。

行政執行署舉例，新竹分署受託辦理「紅富海」違法吸金案的黃金變價，並實施分批拍賣，第1次拍定金額達685萬餘元，第2次拍定總金額更高達2974萬餘元，被害人求償有望，目前請求分配情形熱絡，已高達6000多名被害人依法請求分配。

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此外，嘉義分署自毒品案扣押物發現高價「鈀金」，以355萬元拍定；士林分署則拍賣44台挖礦機及虛擬貨幣，進帳超過560萬元；台北分署變價已故軍火商汪傳浦位於台北市金門街的房產，以3201萬元拍定，協助台北地檢署追徵拉法葉艦案不法所得。

新聞稿提到，台中分署受台中地檢署囑託，將於6月7日拍賣詐欺案被告遭查扣的1萬枚泰達幣（USDT），以拍賣當日美元匯率，酌定拍賣底價；這批泰達幣現存入台中市政府警察局刑事警察大隊準備的加密隨身碟（冷錢包）存放，拍定後即可交付。（編輯：李錫璋）1110518

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