稱卓伯源貪污最嚴重 林世賢判賠100萬定讞

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（中央社記者蘇木春台中18日電）彰化市長林世賢2年多前參加民進黨一場競選活動，在致詞時稱「彰化縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」，案經前彰化縣長卓伯源提告，台中高分院今天二審判林世賢應賠償新台幣100萬元，全案定讞。

林世賢被控於民國108年11月29日晚間，在彰化縣鹿港鎮總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會上，於上台致詞時稱，彰化縣縣長貪污最嚴重的就是卓伯源等言論，並在陳秀寶的臉書上傳播。

案經卓伯源提告後，刑事部分，台中高分院去年5月，依誹謗罪判處林世賢4月徒刑、得易科罰金定讞；民事部分，卓伯源提告求償100萬元，經彰化地院審理後，去年9月判決，林世賢應給付100萬元。

台中高分院今天發布新聞稿表示，案經林世賢上訴後，合議庭審理後認為，林世賢未能舉證言論為真或已盡合理查證義務，在造勢場合發表該言論，行為具違法性。

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另外，林世賢的言論，極易造成聽聞者誤信卓伯源有貪污印象及認知，顯然足以讓卓伯源的社會評價受到嚴重貶損，林世賢應負損害賠償責任，因此駁回上訴維持原判，全案定讞。

另外，卓伯源在二審時，變更請求林世賢應負擔費用，將本件判決全文，在中國時報、聯合報、自由時報全國版各刊登1日。經合議庭審理後認為，在妥適性及有效性均屬不足，且精神慰撫金已具有慰撫性，因此駁回卓伯源之訴，這部分可上訴。（編輯：謝雅竹）1110518