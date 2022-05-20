狠父家暴毆打2個月大幼兒 殺人未遂一審判4年

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）林姓男子僅因夫妻爭吵、心情不佳，便情緒失控，萌生使未滿2個月的幼兒離開人世之念頭，故意家暴對兒童犯殺人未遂罪；新北地方法院今天判處林男有期徒刑4年，得上訴。

新北地院判決書指出，林男與李女原為夫妻，警方詢問與檢方偵查時，被告都供稱，民國109年9月某日，在當時所承租的新北市三重區居住地樓下，兩人發生口角爭吵後，林男因心情不佳、經濟壓力及債務問題，心生欲使剛出生2個月的兒子一起離世念頭。

判決書說，林男明知出生未滿2個月之嬰兒，頭部極為脆弱，屬於要害部位，仍基於殺人之犯意，於當晚見躺在床上的兒子哭鬧不止，憤而徒手毆打頭部、摔至硬質床舖上，使嬰兒後腦受撞擊。

判決書說，林男當晚發現兒子呼吸微弱、全身癱軟且無意識，突感悔意趕緊帶兒子搭乘計程車，前往新北市立聯合醫院三重院區急救，並轉送台北馬偕兒童醫院救治。

判決書說，嬰兒當時硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右眼皮瘀青等，經急救才倖免於難。林男、李女已經於民國109年10月兩願離婚。

判決書表示，林男因成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑4年，得上訴。（編輯：張銘坤）1110520