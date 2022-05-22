女子設局夥同男友綁架前夫勒索 北市警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北22日電）35歲陳姓男子遭張姓前妻夥同她的男友等人綁架勒索，脅迫陳男向家人求救告知因積欠賭債遭人押走，陳男家人報警，北市警方循線在桃園附近救出被害人，警詢後把張女等3人送辦。

台北市警察局北投分局今天召開記者會，副分局長車宇基表示，有民眾報案其弟弟陳姓男子15日外出後失蹤，隔天上午接獲陳男以LINE視訊通話提及，因欠人賭債新台幣280萬元，要歸還債務後才會被放行，警方當天立即組專案小組偵辦。

警方調閱相關資料後，掌握被綁架35歲陳姓男子撥打視訊位置在桃園市平鎮區附近，專案小組16日下午趕赴現場，在某汽車美容公司地下室找到被綑綁陳男，並逮捕主嫌黃姓男子及起獲電擊棒等物。

警方事後循線，緝獲涉案30歲張姓女子等2人到案。經調查，張女為被害人陳姓男子的前妻，她因曾向24歲黃姓男友抱怨背負前夫債務，黃男事後找有幫派背景友人商議綁架陳男。

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警方查出，張姓女子先約陳姓男子到新竹某遊藝場見面，過程中，黃姓男子等2人再綁走陳男，把人帶往桃園市平鎮區，期間持電擊棒等物毆打凌虐被害人，並要求以還賭債為由，透過電話向家人求救。

警方逮捕黃姓男子等3人到案，警詢後依強盜、妨害自由、傷害把人移送桃園地檢署偵辦。黃男等2人經檢方訊後聲請羈押禁見獲准，張女以新台幣5萬元交保。（編輯：戴光育）1110522