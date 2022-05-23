家暴夫涉殺妻致臟器外露謊稱輕生 一審判8年6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北23日電）28歲陳姓男子以談離婚等理由，誆騙遭家暴離家的妻子返回同居處，失控持刀猛刺造成妻子臟器外露，卻向警方謊稱是輕生。一審新北地院依殺人未遂，判處他8年6月徒刑，可上訴。

根據新北地方法院判決書，姜姓女子因無法忍受28歲陳姓丈夫多次家暴，今年1月間和丈夫分居並提離婚，陳姓男子2月21日以處理財產等事宜為由，邀約姜女回家。

怎料，陳男一見到妻子就失控動粗毆打、要求她回家同居，並到廚房拿菜刀揚言輕生，恰好此時社工聯繫姜女，知悉她處於危險狀態，立即協助報警。

檢警調查，警方到場後敲門，姜女趁陳男到陽台探頭時，將陳男反鎖在陽台，陳男因此暴怒，一腳踹開反鎖木門，持刀猛刺姜女腹部。

檢警調查，陳男見妻子臟器外漏，先將菜刀清洗、放到她左手後，又將房內監視器電源拔除、撥打119後才開門讓員警進入，並向員警稱是姜女自殺。

新北地院審理時，陳男僅坦承傷害，矢口否認有殺人意圖，辯稱如果要殺她「就不會幫她叫救護車，也不會留在案發現場」。

合議庭認為，陳男明知員警就在樓下，仍踹開木門持刀刺殺，朝人體重要部位腹部攻擊，致姜女臟器外露，可見他當時殺意甚堅、下手力量甚重，依殺人未遂判處陳男8年6月徒刑。（編輯：李錫璋）1110523