分手索賠遭拒 男子狠砸前女友車涉毀損送辦

苗栗縣劉姓男子與林姓女友交往多年，2人分手後，劉男不甘心付出的時間和金錢，索賠遭拒，竟持掃刀砸毀林女車輛，隨後逃離現場，林女的轎車被砸得面目全非，擋風玻璃、車窗碎裂；警方獲報查緝男子到案，並依毀損罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月24日