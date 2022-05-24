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分手索賠遭拒 男子狠砸前女友車涉毀損送辦

2022/5/24 10:20（5/24 10:51 更新）
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苗栗縣劉姓男子與林姓女友交往多年，2人分手後，劉男不甘心付出的時間和金錢，索賠遭拒，竟持掃刀砸毀林女車輛，隨後逃離現場，林女的轎車被砸得面目全非，擋風玻璃、車窗碎裂；警方獲報查緝男子到案，並依毀損罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月24日
苗栗縣劉姓男子與林姓女友交往多年，2人分手後，劉男不甘心付出的時間和金錢，索賠遭拒，竟持掃刀砸毀林女車輛，隨後逃離現場，林女的轎車被砸得面目全非，擋風玻璃、車窗碎裂；警方獲報查緝男子到案，並依毀損罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗24日電）苗栗縣劉姓男子與林姓女友交往多年，2人分手後，劉男不甘心付出時間和金錢，索賠遭拒，持掃刀砸毀林女車輛，隨後逃離現場，警方獲報查緝男子到案，並依毀損罪嫌送辦。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉今天接受媒體聯訪表示，22日深夜11時許接獲民眾報案指稱，停放在頭份市建國路旁的自小客車，遭前男友毀損，員警依規定受理，檢視被害人提供的監視器畫面，確定劉男涉嫌重大。

警方調查，現年22歲劉男與27歲林女交往多年，最近雙方分手後，劉男向林女要求金錢做為補償，遭林女拒絕，劉男找來友人陪同，前往林姓女子住處砸車洩憤。

吳國偉指出，積極追查於23日凌晨將劉嫌查緝到案，並查扣作案用武器農用掃刀1把，劉男向警方供稱，與林女有金錢糾紛，才會砸毀對方車輛。

林女的轎車被砸得面目全非，除了擋風玻璃、車窗碎裂外，引擎蓋和車門也被砸了好幾個大洞，至少得花新台幣數十萬元才能修復，全案警方依毀損罪嫌，將劉男移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110524

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