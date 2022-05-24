遊艇及漁船走私毒品遭查扣沒入 澎湖地檢6/1法拍
2022/5/24 15:41
（中央社澎湖縣24日電）澎湖地檢署今天指出，6月1日下午2時30分將公開競拍因走私毒品遭查扣、沒入的國籍「悠遊海1號」自用遊艇及中國籍「閩惠漁00185號」漁船，歡迎有意者競標。
澎湖地檢署表示，國籍自用遊艇「悠遊海1號」與中國籍漁船「閩惠漁00185號」2船分別在民國110年4月、109年1月走私毒品遭查扣，依毒品危害防制條例相關規定宣告沒收，並依法公開拍賣。
澎湖地檢署指出，「悠遊海1號」自用遊艇船長7.47公尺、重5.17噸，中國籍「閩惠漁00185號」漁船船長24.5公尺、重約90噸，2船均是以強化玻璃纖維建造，拍賣底價分別為新台幣68萬元及18萬元。
澎湖地檢署為便利有意投標者瞭解2艘船舶現況，製作有關船舶設備介紹等影片，有意者可至網站（網址：https://www.phc.moj.gov.tw/292628/292634/807055/），進入後點選「船舶拍賣專區」觀覽。
澎湖地檢署重申，毒品犯罪為萬國公罪，有心人士企圖以澎湖為毒品轉運站，利用漁船、快艇等方式走私毒品，檢方將全力追緝，強力打擊毒品犯罪。（編輯：戴光育）1110524
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