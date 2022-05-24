涉擄人勒贖、持偽鈔買泰達幣 北聯幫7人遭訴

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（中央社記者蕭博文台北24日電）36歲北聯幫張姓堂主等人涉嫌擄人勒贖、以偽鈔購買泰達幣，還將2名砂石車司機關在鐵籠並拍照上網；士檢日前偵結，依組織犯罪防制條例、擄人勒贖等罪起訴張男等7人。

士林地檢署起訴書指出，張姓男子操縱、主持及指揮北聯幫北正堂，對外自稱北聯機構。去年6月間，張男指示劉姓男子等人強押洪姓男子至新北市八里區的倉庫毆打，勒贖洪父新台幣22萬5000元得手。

去年8月間，北聯分子劉姓、王姓男子與人相約以現金758萬餘元購買泰達幣43顆，卻趁隙將現金掉包，以偽鈔購買泰達幣得逞。

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此外，張姓男子經營砂石車業務，懷疑2名砂石車司機短報載運廢土價格而影響營收，去年9月間指示黃姓男子等人將2名司機押往八里倉庫，並持刀棍毆打司機，還將司機關進鐵籠；黃男並以視訊、拍照等方式向張男回報，由張男發布照片於臉書限時動態。

案經被害人報警，台北市警察局北投分局今年1月間循線逮捕張姓男子等人到案；檢察官日前偵結，依擄人勒贖、行使偽造貨幣，及組織犯罪防制條例的主持、指揮、參與犯罪組織罪嫌起訴張男等7人。（編輯：張銘坤）1110524