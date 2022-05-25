查緝阿里山父子檔山老鼠集團 警逮10人其中4人收押

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警政署保安警察第七總隊第七大隊25日在嘉義分隊召開查獲阿里山地區盜伐集團記者會，保七總隊副總隊長張隆興（中）主持說明，該集團以葉姓父子為首，利用失聯移工搬運，警方循線逮人，查扣多種珍貴林木。中央社記者黃國芳攝 111年5月25日

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）保七總隊第七大隊今天宣布查獲以葉姓父子為首的阿里山盜伐集團，集團除自製台車運輸外，還利用越籍失聯移工搬運，檢方聲押27歲葉男等4人獲准，昨天聲押56歲葉男遭駁回。

警政署保安警察第七總隊第七大隊今天在嘉義分隊召開查獲阿里山地區盜伐集團記者會，由保七總隊副總隊長張隆興主持。

保七總隊第七大隊大隊長黃建智告訴中央社記者，保七總隊曾於去年3月間查獲以葉姓父子為首的盜伐集團，調查發現集團在阿里山眠月線地區盜伐，並利用自製台車運輸所砍伐的珍貴林木，警訊後，移送嘉義地檢署偵辦。

保七總隊於去年9月間接獲嘉義林管處通報阿里山地區國有林木遭盜伐情資，並在山老鼠出沒的區域埋伏攔檢，其中一輛準備運送盜伐林木的車輛，在躲避警方查緝時不慎撞山壁，山老鼠當下棄車逃逸。

警方循線調查發現又是葉姓父子檔重起爐灶再組盜伐集團，便展開調查、監控，在去年12月間再度查獲27歲的山老鼠葉姓男子及相關贓證物。

嘉義地檢署表示，專案小組歷經逾半年蒐證，自去年12月間至今年5月24日，經4波搜索及拘提行動，查獲葉姓父子、胡姓越南籍等10人，共扣得檜木9塊（總重295公斤）、扁柏樹瘤2棵、紅檜樹瘤1棵、鏈鋸2台、扁柏15塊（共重113公斤）及2輛自小客車。

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檢方指出，檢警陸續拘提葉姓父子等7人及胡姓等3名越南籍失聯移工，經複訊後，依違反森林法等罪嫌，聲押27歲葉男等4人獲准，包括一名胡姓失聯移工，其他5人各別以新台幣2萬5000元至5萬元不等金額交保，檢方昨天聲押56歲主嫌葉男，遭嘉義地方法院駁回。

警方指出，56歲主嫌葉男遭查獲2次，主嫌兒子27歲葉男已被查獲4次，2人住在阿里山鄉豐山村，具有地緣關係，因盜伐林木有暴利可圖，招募體耐力均佳的越南籍失聯移工協助砍伐及搬運，集團並在阿里山眠月線鐵道上方制高點搭建工寮，藉以監控專案小組的動態，專案小組以科技辦案方式監控、掌握狀況，待時機成熟一網打盡。（編輯：陳仁華）1110525