未注意潮汐受困沙洲 雲林消防船艇救4人

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雲林縣消防局25日下午獲報在四湖鄉箔仔寮漁港堤防有人因漲潮受困沙洲，立即派員前往，救援人員到場後搭乘船艇接近受困4人，順利將人平安救上岸。（雲林縣消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月25日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣四湖鄉箔仔寮漁港堤防今天下午5時多有4人因漲潮受困沙洲，警消獲報派遣船艇和救援人員趕往現場，在6時多協助脫困，無人送傷。

雲林縣消防局5時多經警察局轉報，箔仔寮漁港堤防外有人因漲潮受困沙洲，立即派遣第三大隊四湖、口湖分隊人員前往救援。

消防人員抵達現場時，海巡署中部分署第4岸巡隊箔仔寮安檢所已派員前往救援。現場確認受困4人，2人受困在沙洲，離岸邊約50公尺，水深及腰，另2人在竹筏上。

救援人員搭乘船艇接近，6時多順利將4人救上岸，4人並未受傷不需送醫。經了解4人是在退潮時到沙洲上玩竹筏，一時未注意潮汐，所幸未發生意外。

雲林縣消防局提醒民眾注意安全，如在岸際或海域從事水上活動時，應注意四周環境，並做足相關安全措施，發生危難情事急需救助可撥119求助。（編輯：孫承武）1110525