新北板橋廢棄地下道工安意外 2人命危送醫
2022/5/28 23:41（5/29 00:00 更新）
新北市板橋區府中路與南門街交叉路口，廢棄人行道抽水工程，28日晚間發生工安意外，救出2名工人，目前都無生命跡象，分送醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日
（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市板橋區府中路與南門街交叉路口廢棄人行道抽水工程，今天晚間發生意外；消防局說，救出2名失聯工人，目前都無生命跡象，分送板橋亞東醫院及新北市立土城長庚醫院急救。
新北市府消防局表示，今天晚間將近10時據報，板橋區府中路與南門街路口，廢棄人行地下道抽水工程，有2名工人失聯。
消防局派出人員搶救，進入狹窄的出入口搜救，並於晚間10時30分許，分別陸續於廢棄地下道內，救出2名男性工人，都已經沒有呼吸心跳（OHCA），立即分別送醫急救。相關意外將由警方與市府勞工局勞檢處調查。（編輯：徐崇哲）1110528
新北市板橋區府中路與南門街交叉路口，廢棄人行道抽水工程，28日晚間發生工安意外，救出2名工人，目前都無生命跡象，分送醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日
新北市板橋區府中路與南門街口，廢棄人行道抽水工程，28日晚間發生意外，消防局搜救人員進入狹窄空間，救出2名命危工人送醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日
新北市板橋區府中路與南門街口，廢棄人行道抽水工程，28日晚間發生意外，消防局搜救人員進入狹窄空間，救出2名命危工人送醫院急救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日
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