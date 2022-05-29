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國軍輕戰車遭撞翻 3官兵輕傷無礙

2022/5/29 14:58（5/29 15:11 更新）
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國軍機械化步兵333旅28日執行任務時，由蒲姓官兵駕駛1輛輕戰車行經屏東沿山公路，意外與1輛自小客車發生擦撞，輕戰車翻覆路中，車上3名官兵受傷，所幸並無大礙。事故發生確切原因仍有待釐清。（屏東內埔警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
國軍機械化步兵333旅28日執行任務時，由蒲姓官兵駕駛1輛輕戰車行經屏東沿山公路，意外與1輛自小客車發生擦撞，輕戰車翻覆路中，車上3名官兵受傷，所幸並無大礙。事故發生確切原因仍有待釐清。（屏東內埔警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國軍機械化步兵333旅28日執行任務，蒲姓官兵駕駛1輛輕戰車行經屏東沿山公路段時，與橫向的轎車發生擦撞，導致同車3名官兵受傷，所幸並無大礙。

屏東縣政府警察局內埔分局交通小隊長林永新接受媒體聯訪指出，案件發生在5月28日上午11時許，蒲姓官兵（28歲）駕駛1輛輕戰車，搭載柯姓官兵及董姓官兵，沿著沿山公路向北直行，行經屏東萬巒鄉新平路口時，與開著自小客車的李姓民眾（32歲）發生擦撞，造成輕戰車往前移動後翻車。

林永新呼籲，用路人、駕駛行經路口時，應該減速慢行，並注意左右來車，避免事故發生。

內埔分局發布訊息指出，李姓民眾沒有受傷，蒲姓官兵輕微腦震盪及手腳擦傷、柯姓官兵手部擦傷、董姓官兵手腳擦傷，狀況良好，並無大礙。雙方駕駛酒測均為0，事故確切原因，仍需要進一步釐清。（編輯：黃世雅）1110529

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