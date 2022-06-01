石木欽不當接觸案遭判罰俸1年 二審9日開庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北1日電）前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院判決石木欽罰俸1年，約新台幣354萬餘元，經上訴，懲戒法院二審訂於9日開庭，釐清有哪些法律爭議及是否須法律鑑定等。

懲戒法院職務法庭一審指出，石木欽於民國97年間由配偶以次子名義，買進翁茂鍾經營、控制的聯亞光電工業公司未上市公司股票100張，並在聯亞公司上市後，於104年至105年間賣出，明顯違反法官倫理規範、法官守則暨法官社交及理財自律事項等規定，且情節重大。

職務法庭針對石木欽以妻兒名義購買聯亞股票，判決罰俸1年（約新台幣354萬餘元），可上訴；石木欽被控與翁茂鍾餐敘討論百利案、購買怡安股票部分均逾追懲時效，予以免議。

石木欽得知判決後指出，職務法庭將他兒子於104年、105年賣出聯亞股票的個人行為，與他介紹買賣的行為，認定為具有一體性，而判罰俸1年，對此深感遺憾，將提起上訴。全案經上訴，由懲戒法院職務法庭二審審理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

懲戒法院3月指出，因審判長蘇振堂退休，職務法庭合議庭成員異動，審理石木欽二審案新合議庭成員為審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、陪席法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官王梅英（最高法院法官）、陪席法官帥嘉寶（最高行政法院庭長）、受命法官林瑞斌（最高法院法官）。

懲戒法院今天公告，石木欽二審案將在6月9日上午進行準備程序，公布發放旁聽證注意事項等。（編輯：張雅淨）1110601