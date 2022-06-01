涉詐領助理費開庭 戴寧否認犯行並保持緘默

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案件，嘉義地方法院今天開庭，辯護律師說，目前在押的戴寧出庭時僅陳述否認犯行，因身心俱疲，對於法官詢問相關犯罪事實，則保持緘默。

戴寧被控詐領助理補助費新台幣518萬7774元，嘉義地檢署日前依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院下午開庭進行準備程序。

戴寧辯護律師陳澤嘉在庭後接受媒體聯訪表示，戴寧自今年3月13日遭羈押至今，近3個月，已超出身心負荷，日前已透過嘉義看守所申請心理諮商治療。

陳澤嘉指出，戴寧今天下午出庭時，身心俱疲，且至今還未完整看過所有卷證內容，無法完整陳述辯護，因此，今天開庭，則保持沉默，經開庭向法官聲請戴寧可以看卷宗內容，法官已同意。

戴寧委任律師陳澤嘉、王振名開庭時，認為部分卷證無證據能力，就相關證人有無證據力，也提出法庭調查，同時聲請傳喚郭姓等5名證人，法官同意後，裁定於6月14日再次召開準備程序庭。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧矢口否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：卞金峰）1110601