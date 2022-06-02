利用報案少女電話約出性侵 消防員判1年10月定讞

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（中央社記者蕭博文台北2日電）新竹縣消防局勤指中心陳姓消防員利用接聽報案電話機會，邀約少女外出性侵，一審無罪，二審改依對受扶助之人利用機會性交罪判刑1年10月，最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國107年2月間，陳姓消防員（已停職）於勤務指揮中心執勤期間，接獲16歲少女求助的報案電話，因而獲悉少女行動電話號碼，此後即藉關心名義，時常以通訊軟體LINE聯繫少女，聊天、送早餐。

107年4月間，陳姓消防員駕駛自用小客車搭載少女至新竹縣某處，在車輛後座與少女發生性行為；少女於學校輔導老師面談時提及此事，經校方通報而全案曝光，新竹地檢署依成年人對少年犯強制性交罪起訴陳男。

一審新竹地方法院認為，無法證明陳姓消防員違反少女意願，判決無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，陳男否認與少女發生性行為，坦承是用長輩的心情開導、關心少女。

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二審認為，陳男利用消防值勤業務與少女建立扶助或相類關係，利用給予少女扶助機會與少女發生性行為；且勾稽比對少女證詞及其他證據，可認定少女證詞可信，雙方的確有發生性行為；且陳男也未通過測謊，也可作為形成有罪心證的參考資料。

二審指出，少女案發時心智尚未成熟，對於性交行為缺乏完全自主判斷能力，陳姓消防員利用扶助機會對少女性交得逞，嚴重影響少女身心正常發展，考量陳男矢口否認等情狀，判處有期徒刑1年10月。案經最高法院日前駁回陳男上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1110602