逃逸移工駕車肇事逃逸 1女子重傷加護病房觀察

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）逃逸越南籍阮姓移工和另5名移工，日前駕車行經台中市龍井區，與陳姓女騎士發生碰撞，棄車逃逸，陳女現在加護病房內。警方陸續逮捕阮男及3名移工，另2名逃逸中，將依法送辦。

台中市政府警察局烏日分局今天受訪表示，24歲阮姓越南籍移工日前向越南籍外配借身分證向車行購車，2日他駕車載著5名移工行及龍井區中華路，與騎機車27歲陳姓女子發生碰撞，阮男將車輛停在事故地點約50公尺路旁，一行人棄車逃逸。

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陳女父親表示，女兒和男友交往10幾年，原訂6月23日生日當天要登記結婚，未料，現在卻發生車禍仍在加護病房觀察中，後續還有漫長的復健路。對於外籍移工為何有車可開，他相當疑惑，希望為女兒討公道。

警方指出，循線查獲阮男及另5名移工均為逃逸移工，其中，阮男經快篩結果陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。雙方均無酒精反應，全案訊後，依照公共危險罪嫌將阮男移送偵辦，3名被逮的逃逸移工也先移送移民署專勤隊。（編輯：黃世雅）1110605