中泰賓館創辦人二房欠遺產稅 4筆土地2.2億抵繳

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（中央社記者蕭博文台北7日電）行政執行署台北分署執行中泰賓館創辦人林國長二房遺產稅案，今天針對二房遺產中的4筆土地進行第3次拍賣，由移送機關財政部台北國稅局聲明承受，抵繳新台幣2.2億元遺產稅。

林國長在民國50年代成立當時台灣最大的麵粉廠，並且創建當時名聞一時的中泰賓館；林國長二房為林朱佩芳，民國87年間過世，但遺囑執行人未納稅，因而積欠遺產稅2.2億餘元。

法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，林國長二房遺產中位於新北市新店地區的4筆土地，面積合計約414坪，均為第四種住宅區用地，現做為道路使用，底價總計2億4982萬元，先前已2度拍賣均流標。

台北分署表示，今天於123聯合拍賣會針對中泰賓館創辦人二房的4筆土地進行第3次拍賣，無人應買，但台北國稅局代理人當場聲明願按底價承受該不動產，以抵繳2.2億遺產稅。

另方面，行政執行署表示，連同台北分署在內，今天各分署的拍賣會拍定金額總計達2億9486萬餘元，還包括台中分署以28萬9000元賣出1萬顆泰達幣，所得案款將挹注國庫。（編輯：方沛清）1110607