更多編輯台推薦新聞：
入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳時中快篩陽性確診 陳宗彥暫代指揮中心指揮官
首頁 / 社會

撞傷女騎士逃逸 中市警逮2外籍移工送辦

2022/6/12 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市龍井區2日發生女騎士被闖紅燈車輛撞擊重傷，肇事者棄車逃逸後，警方逮獲4名肇事逃逸外籍移工，還有2人在逃，警方今天宣布，2名在逃移工也在彰化縣查獲帶回法辦。

警方表示，2日傍晚在龍井區發生一起移工肇事逃逸車禍，1名27歲的陳姓女子下班後，遭疑似闖紅燈的銀色廂型車撞上而傷勢嚴重，車上6名越南籍失聯移工肇事後未察看陳女傷勢轉身離開現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，當天已迅速逮捕肇事阮姓駕駛及同車3名越籍逃逸外勞到案，經勘驗行車紀錄器確定駕駛是阮姓外勞，進一步追查阮男無照又闖紅燈，訊後依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦，但同車仍有2名逃逸外勞未緝獲。

移民署台中市專勤隊表示，會同科技偵查隊及台中市警察局烏日分局運用科技偵查，掌握2名在逃的失聯移工曾居住彰化縣芳苑鄉某透天厝民宅附近，11日將最後2名在逃失聯移工查處到案，並移送法辦。（編輯：黃世雅）1110612

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族