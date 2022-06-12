撞傷女騎士逃逸 中市警逮2外籍移工送辦

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市龍井區2日發生女騎士被闖紅燈車輛撞擊重傷，肇事者棄車逃逸後，警方逮獲4名肇事逃逸外籍移工，還有2人在逃，警方今天宣布，2名在逃移工也在彰化縣查獲帶回法辦。

警方表示，2日傍晚在龍井區發生一起移工肇事逃逸車禍，1名27歲的陳姓女子下班後，遭疑似闖紅燈的銀色廂型車撞上而傷勢嚴重，車上6名越南籍失聯移工肇事後未察看陳女傷勢轉身離開現場。

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警方指出，當天已迅速逮捕肇事阮姓駕駛及同車3名越籍逃逸外勞到案，經勘驗行車紀錄器確定駕駛是阮姓外勞，進一步追查阮男無照又闖紅燈，訊後依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦，但同車仍有2名逃逸外勞未緝獲。

移民署台中市專勤隊表示，會同科技偵查隊及台中市警察局烏日分局運用科技偵查，掌握2名在逃的失聯移工曾居住彰化縣芳苑鄉某透天厝民宅附近，11日將最後2名在逃失聯移工查處到案，並移送法辦。（編輯：黃世雅）1110612