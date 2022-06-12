北市男子欠賭債遭擄走 雙北警速逮3嫌送辦

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23歲廖姓男子疑欠新台幣150萬元賭債，日前偕2名友人和陳嫌等人協商卻遭擄走，傳訊向母親求救幫還錢，廖母除相約犯嫌交款也通報警方，警方也速逮3嫌送辦。圖為犯案證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月12日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）23歲廖姓男子疑積欠賭債新台幣150萬元，日前偕2友人和陳嫌等人協商卻遭擄走，他傳訊母親求救幫還錢，廖母除相約犯嫌交款也通報警方，除讓兒子順利獲釋，警方也速逮3嫌送辦。

台北市警察局北投分局偵查隊長高玉松今天對外表示，9日下午4時許接獲廖姓女民眾報案，稱其23歲兒子廖男傳送LINE訊息訴說其日前在士林區博弈而積欠150萬元賭債，他和2名友人與對方相約新北市三重區1間商務飯店內協商債務竟遭擄走，盼母幫忙還錢。

廖母隨後和犯嫌相約於北市承德路七段交付債款，她抵達現場後也同步撥打110向警方求助，但警方趕赴現場後卻未見廖母蹤影，經再次聯繫才得知廖母因未帶錢又報警，被犯嫌載到洲美街1處餐廳前後便下車。

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逃逸犯嫌隨後又將廖男等3人陸續於大業路一帶釋放，廖母接獲其子來電告知安全才放下心中大石。

北投分局經和士林分局、新北市警察局三重分局成立專案小組後，分頭積極偵辦並調閱監視器，發現有2輛汽車涉有重嫌，經分析使用車輛資料後追查出疑似涉案犯嫌身分，並於同日晚間10時許查獲張男、陳男和李男等3嫌，全案詢後依涉妨害自由、恐嚇取財等罪移送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110612