警察節舉槍自戕 花蓮25歲員警傷重身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮警分局軒轅派出所一名從警3個月的25歲林姓員警，今天凌晨近4時在分局旁停車場，不明原因舉槍自戕，送醫後不治，發生原因仍待調查。選在警察節離開，同事都感到震驚。

花蓮警分局發布新聞資料指出，這名林姓員警從警3個月，今天凌晨3時55分巡邏勤務結束後，獨自步行到分局後方車棚旁空地，持配槍朝頭部開槍射擊。

花蓮警分局指出，同仁聽到槍聲巡視，發現林員倒臥在地，頭部中彈，立即通知消防人員到場急救，林員送醫後搶救無效；已通知家屬，將全力協助處理後事。

花蓮警分局指出，經鑑識人員採證，沒發現遺書跟其他資訊，手機已帶回嘗試解鎖，案發原因仍待釐清，全案報請檢察官相驗。

不具名員警說，林員平時話不多，但很乖、很聽話，跟同事相處融洽，昨天晚上還一起吃宵夜，看不出任何異狀，沒想到選在警察節這天離開，實在令人意外，不敢置信。（編輯：謝雅竹）1110615

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。